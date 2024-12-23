Olivamore, kurulduğu günden bu yana en yüksek standartlarda, çevreci ve doğal üretim yapmayı misyon edinerek tüm altyapısını buna göre oluşturmuş, sahip olduğumuz doğal ve kültürel mirası geliştirerek, gelecek nesillere aktarmayı görev edinmiştir.

Su kullanımını azaltmak ve ürün verimliliğini artırmak için zeytinliklerde yeraltı damla sulama ve drenaj sistemleri kurmuş, ekolojik yöntemlerle gübre ve ilaç kullanımını minimum seviyeye indirerek toprağın kalitesini korumuştur.