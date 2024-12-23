Doğanın mucizesi zeytin, Ayvalık’ın eşsiz havası ve toprağında hayat buluyor. Olivamore’un özenle ürettiği zeytinyağları, her damlasında saflığı ve kaliteyi sunuyor. Sağlıkla dolu sofralar için, doğanın en saf lezzetini deneyimleyin.
Olivamore, kurulduğu günden bu yana en yüksek standartlarda, çevreci ve doğal üretim yapmayı misyon edinerek tüm altyapısını buna göre oluşturmuş, sahip olduğumuz doğal ve kültürel mirası geliştirerek, gelecek nesillere aktarmayı görev edinmiştir.
Su kullanımını azaltmak ve ürün verimliliğini artırmak için zeytinliklerde yeraltı damla sulama ve drenaj sistemleri kurmuş, ekolojik yöntemlerle gübre ve ilaç kullanımını minimum seviyeye indirerek toprağın kalitesini korumuştur.
Doğanın sunduğu en saf lezzetleri keşfedin.
Zeytinyağının büyülü dünyasını sadece sofralarınıza taşımıyor, aynı zamanda sektörün nabzını tutan etkinliklerde ve önemli platformlarda yer alıyoruz. Olivamore olarak katıldığımız fuarlar, tadım günleri, ödül törenleri ve medya yansımalarımızla, doğanın bu eşsiz hediyesini daha geniş kitlelere ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz.
Zeytin ve zeytinyağının eşsiz aroması, mutfaklarınıza sağlık ve lezzet katıyor. Ege’nin bereketli topraklarından sofralarınıza gelen bu mucizevi tatlarla, birbirinden özel tarifler hazırladık. Her yudumunda doğallığı hissedeceğiniz, her lokmada lezzetin doruklarına çıkacağınız bu tariflerle yemeklerinize hayat katmaya hazır olun. Zeytinyağı ile pişirmenin keyfini yeniden keşfedin ve doğanın hediyelerini mutfağınızın baş tacı yapın!
Zeytin bahçelerimizden sofralarınıza uzanan bu doğal yolculuğa tanıklık etmek için Instagram’da bizi takip edin!