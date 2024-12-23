London IOOC 2026’dan Çifte Altın! Ayvalık ve Trilye Erken Hasat Zeytinyağlarımıza "Gold Award Quality" Ödülü!
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Uluslarası Olive Japan 2026'da 1 Altın, 1 Gümüş madalya...
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Ayvalık'ın
Saf Lezzetleri

Doğanın mucizesi zeytin, Ayvalık’ın eşsiz havası ve toprağında hayat buluyor. Olivamore’un özenle ürettiği zeytinyağları, her damlasında saflığı ve kaliteyi sunuyor. Sağlıkla dolu sofralar için, doğanın en saf lezzetini deneyimleyin.

ÜRÜNLERİ İNCELE

YÜKSEK STANDARTLARDA

Doğal Üretim

Olivamore, kurulduğu günden bu yana en yüksek standartlarda, çevreci ve doğal üretim yapmayı misyon edinerek tüm altyapısını buna göre oluşturmuş, sahip olduğumuz doğal ve kültürel mirası geliştirerek, gelecek nesillere aktarmayı görev edinmiştir.

Su kullanımını azaltmak ve ürün verimliliğini artırmak için zeytinliklerde yeraltı damla sulama ve drenaj sistemleri kurmuş, ekolojik yöntemlerle gübre ve ilaç kullanımını minimum seviyeye indirerek toprağın kalitesini korumuştur.

Sağlık, doğallık ve lezzet

Doğanın sunduğu en saf lezzetleri keşfedin.

Avantajlı ürünler
Avantajlı Ürünler
Avantaj Paketi – Üç Lezzet
Orijinal fiyat: 6.435,00 ₺.Şu andaki fiyat: 4.500,00 ₺.
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Avantajlı Ürünler
Avantaj Paketi – Özel
Orijinal fiyat: 2.035,00 ₺.Şu andaki fiyat: 1.500,00 ₺.
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Avantajlı Ürünler
Avantaj Paketi – Grande
Orijinal fiyat: 8.700,00 ₺.Şu andaki fiyat: 7.000,00 ₺.
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Avantajlı Ürünler
Avantaj Paketi – Selecto
Orijinal fiyat: 3.285,00 ₺.Şu andaki fiyat: 2.700,00 ₺.
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Ayvalık Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – Cam Şişe 250 ml
425,00 
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Ayvalık Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – Cam Şişe 500 ml
850,00 
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Ayvalık Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – Cam Şişe 750 ml
1.250,00 
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Ayvalık Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – 2L Teneke
2.500,00 
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Ayvalık Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – 5L Teneke
5.250,00 
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Ayvalık Olgun Hasat Naturel Sızma Yemeklik Zeytinyağı – 5L Teneke
3.450,00 
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TÜM ÜRÜNLER
Ayvalık Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – Cam Şişe 250 ml
425,00 
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Ayvalık Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – Cam Şişe 500 ml
850,00 
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Ayvalık Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – Cam Şişe 750 ml
1.250,00 
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Ayvalık Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – 2L Teneke
2.500,00 
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Ayvalık Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – 5L Teneke
5.250,00 
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Ayvalık Olgun Hasat Naturel Sızma Yemeklik Zeytinyağı – 5L Teneke
3.450,00 
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Trilye Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – 5L Teneke
5.750,00 
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Trilye Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – 2L Teneke
2.900,00 
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Trilye Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – Cam Şişe 750ml
1.350,00 
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Trilye Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – Cam Şişe 500ml
880,00 
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Trilye Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı – Cam Şişe 250ml
450,00 
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Ayvalık Olgun Hasat Naturel Sızma Yemeklik Zeytinyağı – 5L Teneke
3.450,00 
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Çantalı Hediye Kutusu – 3’lü Hediye Seti – Zeytinyağı ve Zeytin
1.600,00 
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Ayvalık Doğal Fermente Siyah Zeytin – 5 KG Teneke
2.650,00 
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Ayvalık Doğal Salamura Yeşil Zeytin – Cam Kavanoz – 500gr
325,00 
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Ayvalık Doğal Fermente Siyah Zeytin – Cam Kavanoz – 500gr
360,00 
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Ayvalık Doğal Fermente Siyah Zeytin – Cam Kavanoz – 500gr
360,00 
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Ayvalık Doğal Salamura Yeşil Zeytin – Cam Kavanoz – 500gr
325,00 
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Ayvalık Doğal Fermente Siyah Zeytin – 5 KG Teneke
2.650,00 
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OLIVAMORE

KALİTE BELGELERİ VE ANALİZ RAPORLARI

ZEYTİNYAĞI, SANAT VE ETKİNLİKLER

DOĞANIN BULUŞMASI

Zeytinyağının büyülü dünyasını sadece sofralarınıza taşımıyor, aynı zamanda sektörün nabzını tutan etkinliklerde ve önemli platformlarda yer alıyoruz. Olivamore olarak katıldığımız fuarlar, tadım günleri, ödül törenleri ve medya yansımalarımızla, doğanın bu eşsiz hediyesini daha geniş kitlelere ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz.

OLIVABLOG

ZEYTİN TATLARI

LEZZET REHBERİ

Zeytin ve zeytinyağının eşsiz aroması, mutfaklarınıza sağlık ve lezzet katıyor. Ege’nin bereketli topraklarından sofralarınıza gelen bu mucizevi tatlarla, birbirinden özel tarifler hazırladık. Her yudumunda doğallığı hissedeceğiniz, her lokmada lezzetin doruklarına çıkacağınız bu tariflerle yemeklerinize hayat katmaya hazır olun. Zeytinyağı ile pişirmenin keyfini yeniden keşfedin ve doğanın hediyelerini mutfağınızın baş tacı yapın!

TARİFLER

ZEYTİNDEN İLHAMLA

DOĞANIN İZİNİ SÜRÜN

Zeytin bahçelerimizden sofralarınıza uzanan bu doğal yolculuğa tanıklık etmek için Instagram’da bizi takip edin!